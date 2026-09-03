Лифты на отвесной скале прилично сократили дорогу детей в школу

Для детей в китайской провинции Юньнань дорога в начальную школу раньше занимала около трёх часов. Теперь маршрут выглядит иначе и школьники добираются до учебного заведения всего за 30 минут.
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