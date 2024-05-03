🌊 Из-за слабых осадков в апреле в Крыму высохли две реки Как сообщили в крымском гидрометцентре, в прошедшем месяце был значительный недобор осадков в реках полуострова.
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🌊 Из-за слабых осадков в апреле в Крыму высохли две реки Как сообщили в крымском гидрометцентре, в прошедшем месяце был значительный недобор осадков в реках полуострова.