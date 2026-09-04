В Уфе девятимесячный ребенок утонул в ванной во время купания. Об этом 4 сентября сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Башкортостану.
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