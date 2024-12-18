Разыграйся вьюга, зашуми метель. Замети под крышу, на работе дверь!😁 Всем бодрого утра! Как рабочее настроение?;).
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Разыграйся вьюга, зашуми метель. Замети под крышу, на работе дверь!😁 Всем бодрого утра! Как рабочее настроение?;).