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Конгрессмена Грина выдворили из зала за попытку сорвать выступление Трампа

Конгрессмена Грина выдворили из зала за попытку сорвать выступление Трампа

REUTERS/Win McNamee Члена палаты представителей США от Демократической партии из Техаса Эла Грина выдворили из зала конгресса после того, как он несколько раз прерывал выступление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

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Комментарии
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Сергей
Черножопое с зеленым погонялом!!!
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16 час.
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