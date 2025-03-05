Конгрессмена Грина выдворили из зала за попытку сорвать выступление Трампа

REUTERS/Win McNamee Члена палаты представителей США от Демократической партии из Техаса Эла Грина выдворили из зала конгресса после того, как он несколько раз прерывал выступление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
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