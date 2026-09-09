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Царьград

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Пьяный кузбассовец украл карту и потратил 23 тысячи рублей

Пьяный кузбассовец украл карту и потратил 23 тысячи рублей

В Прокопьевском округе завершено расследование дела о краже денег с банковской карты. Местный житель во время совместного распития спиртного забрал у приятеля карту и впоследствии использовал её для оплаты товаров.

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