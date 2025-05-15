Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Макеевке 14-летняя девочка пострадала при атаке БПЛА ВСУ

Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины заявило, что в Макеевке 14-летняя девочка пострадала в результате атаки беспилотника украинских оккупантов.

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