В Макеевке 14-летняя девочка пострадала при атаке БПЛА ВСУ

Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины заявило, что в Макеевке 14-летняя девочка пострадала в результате атаки беспилотника украинских оккупантов.
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