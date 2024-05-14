В Обнинске сегодня судили печально известную "правозащитницу" и участницу той самой затулинской конференции в «Институте диаспоры и интеграции» Татьяну Котляр.
В Обнинске нет управы на уголовную преступницу-рецидивистку Котляр?
Комментарии
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Виталий Сорокин
Пора судьёй заинтересоваться!
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11 час.
НП
Наталья Павлова
Судью на мыло! Да и прокуратуру обнинскую тоже... Эта зараза Котляр, похоже, собирается в Обнинске создать мигрантское гнездо для дальнейшего расползания. Ей не 1.5 года колонии поселения, не штрафы выписывать надо, а 15-20-летние сроки в колониях строгого режима.
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10 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Эту шалаву на зону...
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9 час.
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