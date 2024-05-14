В Обнинске нет управы на уголовную преступницу-рецидивистку Котляр?

НП

Наталья Павлова

Судью на мыло! Да и прокуратуру обнинскую тоже... Эта зараза Котляр, похоже, собирается в Обнинске создать мигрантское гнездо для дальнейшего расползания. Ей не 1.5 года колонии поселения, не штрафы выписывать надо, а 15-20-летние сроки в колониях строгого режима.