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10 лучших трендов сезона осень-зима 2024-2025

10 лучших трендов сезона осень-зима 2024-2025

Красота и стильБольше по теме Мода сезона осень-зима 2024/25 готовит нам натуральные оттенки фуксии, зеленого и коричневого, переосмысление традиционных фасонов привычных осенних нарядов, а также интересные текстуры и силуэты.

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