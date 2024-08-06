10 лучших трендов сезона осень-зима 2024-2025

Красота и стильБольше по теме Мода сезона осень-зима 2024/25 готовит нам натуральные оттенки фуксии, зеленого и коричневого, переосмысление традиционных фасонов привычных осенних нарядов, а также интересные текстуры и силуэты.
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