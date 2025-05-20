США и Россия выступают за быстрое урегулирование конфликта на Украине

США и Россия выражают заинтересованность в скорейшем разрешении кризиса на Украине. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что как Дональд Трамп, так и Владимир Путин согласны с необходимостью быстрого урегулирования ситуации в регионе.
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