США и Россия выступают за быстрое урегулирование конфликта на Украине

США и Россия выражают заинтересованность в скорейшем разрешении кризиса на Украине. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что как Дональд Трамп, так и Владимир Путин согласны с необходимостью быстрого урегулирования ситуации в регионе.