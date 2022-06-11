В Самарской области сотрудники органов внутренних дел выявили факт фиктивной регистрации

Участковые уполномоченные полиции отдела полиции № 21 Управления МВД России по городу Тольятти выявили факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранцев.
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