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Новости Брянска

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В Климово Брянской области атака FPV-дронов

В Климово Брянской области атака FPV-дронов

Жителей Климово попросили оставаться дома и не игнорировать информацию об атаке дронов.В рабочем посёлке Климово Климовского района Брянской области объявлена атака FPV-дронов.

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