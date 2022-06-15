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Один стент до санкций — 1500-2000$ 🤥 У каждого "спенса" такие деньжищи находятся на самом видном месте, да ещё и в п...
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Светлана Снегина
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Когда зашел не в ...
lakmus
До чего-же они симпатиШные. Идея и исполнение на высоте. Талантливо.
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Дженнифер Коннелли
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