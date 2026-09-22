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Трамп вновь опроверг сообщения о дефиците боеприпасов в армии США

Трамп вновь опроверг сообщения о дефиците боеприпасов в армии США

Американская армия не испытывает трудности с наличием боеприпасов, планируется открытие 18 новых военных заводов.

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