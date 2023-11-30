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Пожар в алматинском хостеле: ДЧС не успел проверить объект

Пожар в алматинском хостеле: ДЧС не успел проверить объект

Начальник ДЧС Алматы сообщил, что данный хостел на учете у них не стоял, передает inAlmaty.kz. Начальник департамента чрезвычайных ситуаций Алматы Нурлан Атыгаев сказал, что с 13 по 27 ноября проходила республиканская акция по проверке общежитий.

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