БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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ВСУ отстреливаются в Серебрянском лесу: «Русские ДРГ и снайперы перешли к тактике «тысячи порезов»

ВСУ отстреливаются в Серебрянском лесу: «Русские ДРГ и снайперы перешли к тактике «тысячи порезов»

Бандеровцы, засевшие в Белогоровке, с ужасом ждут окружения Александр Ситников Фото: Алексей Коновалов/ТАСС По сообщению начальника пресс-центра группировки «Центр» Александра Савчука, на Краснолиманском направлении слаженными действиями нашей армии, огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации сорваны и отражены шесть атак штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов» * в районах Торского участка и Серебрянского лесничества.

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