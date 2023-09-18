ВСУ отстреливаются в Серебрянском лесу: «Русские ДРГ и снайперы перешли к тактике «тысячи порезов»

Бандеровцы, засевшие в Белогоровке, с ужасом ждут окружения Александр Ситников Фото: Алексей Коновалов/ТАСС По сообщению начальника пресс-центра группировки «Центр» Александра Савчука, на Краснолиманском направлении слаженными действиями нашей армии, огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации сорваны и отражены шесть атак штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов» * в районах Торского участка и Серебрянского лесничества.