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Politico: Байден назвал 16 февраля датой «вторжения» России на Украину

Politico: Байден назвал 16 февраля датой «вторжения» России на Украину

СМИ со ссылкой на информированные источники сообщили, что на видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО президент США Джо Байден озвучил дату «вторжения» России на территорию Украины.

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