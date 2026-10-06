Пять ударов ножом: смертельная ссора произошла в Томари

43-летнего жителя Томари заключили под стражу по обвинению в убийстве 51-летнего знакомого. Смертельная ссора произошла ночью 2 октября в квартире дома на улице Ломоносова, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Сахалинской области.