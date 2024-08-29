Певец Александр Буйнов попал в больницу из-за рецидива рака

Согласно некоторым данным, в августе Александр Буйнов был госпитализирован на несколько дней. Прославленный артист обследовался и прошел гормональное лечение после недавних операций, передает телеграм-канал Mash.
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