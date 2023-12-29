Справочник «АгроСвязь 2023» вышел в печать

Областная газета «Земля нижегородская», входящая в состав медиагруппы «Нижегородский областной информационный центр», при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области выпустила обновлённый номер «АгроСвязь.
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