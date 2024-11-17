📹❗️Ударный FPV-коптер ФСВНГ (Росгвардии) поразил редкий колесный многоцелевой бронетранспортер Roshel Senator от канадской Roshel Defense в Курской области.
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📹❗️Ударный FPV-коптер ФСВНГ (Росгвардии) поразил редкий колесный многоцелевой бронетранспортер Roshel Senator от канадской Roshel Defense в Курской области.