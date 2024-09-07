Председатель УИК в Актаныше: «Люди видят работу и верят в чистоту выборов»

На избирательном участке №831 в Актаныше кипит работа. Здесь, в здании начальной школы гуманитарной гимназии-интерната для одаренных детей, идет подготовка к важному событию — выборам депутатов Государственного Совета Республики Татарстан.
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