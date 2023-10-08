Трасса М-4 "Дон" со стороны Чёрного моря 8 октября: из-за аварии образовалась длинная пробка

В Ростовской области на трассе М-4 "Дон" у грузовика оторвался прицеп.В результате дорожно-транспортного происшествия на трассе в Ростовской области оторвавшийся прицеп заблокировал дорогу в обе стороны под Каменском.
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