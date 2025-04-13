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Военное обозрение

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«Старые британские АПЛ нам не интересны»: Посол РФ в Лондоне опроверг угрозу Британии со стороны России

«Старые британские АПЛ нам не интересны»: Посол РФ в Лондоне опроверг угрозу Британии со стороны России

Москва якобы следит за подлодками и хочет перерезать кабели.

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