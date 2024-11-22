ПОДПИСЧИКИ ЖАЛУЮТСЯ "В хуторе Звездка есть плотина, дорога в огромных ямах. Каждый раз их приходится объезжать водителям, совершая опасные для жизни маневры! Недавно один "Камаз" даже улетел в балку.
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ПОДПИСЧИКИ ЖАЛУЮТСЯ "В хуторе Звездка есть плотина, дорога в огромных ямах. Каждый раз их приходится объезжать водителям, совершая опасные для жизни маневры! Недавно один "Камаз" даже улетел в балку.