Находка сделана в районе, где планируют добывать металлы для аккумуляторов Ученые из Чунцинского университета проанализировали более 60 проб донных отложений, поднятых с глубины до 6 км в зоне Кларион‑Клиппертон между Гавайями и Мексикой.