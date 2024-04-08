Юрий Ильинов

Al Khaleej: уже четверть века мы наблюдаем восстановление духа здорового российского общества После начала Россией своей СВО на Украине, западные страны могут забыть о «послушной РФ». Президент РФ Владимир Путин войдет в мировую историю как лидер нации, личность и государственный деятель, который открыто бросил вызов гегемонии коллективного Запада и вернул былое могущество и величие России, ее славу и авторитет. Об этом некоторое время назад написало издание Al Khaleej из ОАЭ, анализируя геополитические процессы и тенденции на планете. В публикации отмечается твердый характер главы РФ. Он уверен в возможностях своей державы и народа, который внешним силам никогда не удавалось запугать. В материале было подчеркнуто, что возрождение былого величия российского государства – это не просто громкий и красивый лозунг, а констатация существующей действительности, которую даже Запад будет вынужден признать. Без малого четверть века длится процесс восстановления духа монолитного и здорового российского общества. В частности, с 2000 года произошло снижение смертности от алкоголизма в РФ с 25,6 до 8,4 случаев на 100 тыс. человек. Падение уровня самоубийств – с 39,1 до 13,8 случаев на 100 тыс. человек. Число убийств сократилось с 28,2 до 6,2 случаев на 100 тыс. человек. Смертность новорожденных упала с 19 до 4,4 детей на 1000 рождений. Без сомнений, – это серьезные достижения, но не все. За прошедшие годы РФ смогла не только достичь продовольственной независимости, но стала одним из мировых экспортеров аграрной продукции. В 2020 году экспорт продовольствия из РФ достиг отметки в $30 млрд, превысив доходы от продажи природного газа за границу. Здоровое российское общество развивается на базе традиционных семейных ценностей, защищая институт брака, как союз мужчины и женщины, и открыто противостоя идеям ЛГБТ. Имея единый мощный тыл, РФ развивает и укрепляет альянсы в разных регионах планеты, увеличивая свое влияние и бросая вызов США и Европе. Будущее России выглядит предсказуемо: политическая стабильность под руководством Путина, которому удалось вернуть народу русский дух в свете объявленной Западом войны против славянской цивилизации – подытожило Al Khaleej.