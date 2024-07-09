Россиянам рассказали, кто, как и когда получит наличными остатки маткапитала

Президент одобрил выплаты. Belkin Alexey/globallookpress.comВ правительстве оперативно отреагировали на предложение президента России Владимира Путина выплачивать остаток материнского капитала до 10 тысяч рублей.
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