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Россиянам рассказали, кто, как и когда получит наличными остатки маткапитала

Россиянам рассказали, кто, как и когда получит наличными остатки маткапитала

Президент одобрил выплаты. Belkin Alexey/globallookpress.comВ правительстве оперативно отреагировали на предложение президента России Владимира Путина выплачивать остаток материнского капитала до 10 тысяч рублей.

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