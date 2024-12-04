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Петербургский дневник

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Россиянам посоветовали установить на телефон биометрическую защиту

Россиянам посоветовали установить на телефон биометрическую защиту

Или пароль Мобильные гаджеты часто хранят всю личную информацию, делая её привлекательной целью для злоумышленников, предупредил в интервью RT старший эксперт «МегаФона» по расследованию фрод-инцидентов Борис Лопатин.

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