Дубцова высказалась об отношениях с Натаном после шоу «Сокровища императора»

Певица оправдалась перед аудиторией за то, что слишком много жаловалась на съемках. Рэпер Натан и Ирина Дубцова предоставлено Пресс-службойИрина Дубцова приняла участие в популярном проекте «Сокровища императора» в паре с рэпером Natan.