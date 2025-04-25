Дубцова высказалась об отношениях с Натаном после шоу «Сокровища императора»

Певица оправдалась перед аудиторией за то, что слишком много жаловалась на съемках. Рэпер Натан и Ирина Дубцова предоставлено Пресс-службойИрина Дубцова приняла участие в популярном проекте «Сокровища императора» в паре с рэпером Natan.
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