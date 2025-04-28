В Калуге хотят восстановить некрополь Лаврентьевского монастыря

Управление по охране культурного наследия Калужской области собирается провести выездное заседание по вопросу восстановления некрополя Свято-Лаврентьевского монастыря в Калуге, которому скоро должно исполниться 410 летУправление по охране культурного наследия Калужской области собирается провести выездное заседание по вопросу восстановления некрополя Свято-Лаврентьевского монастыря в Калуге, которому скоро должно исполниться 410 лет.
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