В Калуге хотят восстановить некрополь Лаврентьевского монастыря

Управление по охране культурного наследия Калужской области собирается провести выездное заседание по вопросу восстановления некрополя Свято-Лаврентьевского монастыря в Калуге, которому скоро должно исполниться 410 летУправление по охране культурного наследия Калужской области собирается провести выездное заседание по вопросу восстановления некрополя Свято-Лаврентьевского монастыря в Калуге, которому скоро должно исполниться 410 лет.