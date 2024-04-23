Ученые рассказали, как некоторые продукты повышают риск развития рака

Некоторые продукты увеличивают риск развития онкологических заболеваний.Ученые из Национального университета Сингапур обнаружили связь между тем, какие продукты употребляет человек и возрастающим риском развития онкологических заболеваний.
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