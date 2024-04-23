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Ученые рассказали, как некоторые продукты повышают риск развития рака

Ученые рассказали, как некоторые продукты повышают риск развития рака

Некоторые продукты увеличивают риск развития онкологических заболеваний.Ученые из Национального университета Сингапур обнаружили связь между тем, какие продукты употребляет человек и возрастающим риском развития онкологических заболеваний.

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