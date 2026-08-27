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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Все клубы Медиалиги вылетели из Кубка России. Впервые с 2022-го ни одна команда МФЛ не дошла до 4-го раунда Пути регионов

Все клубы WINLINE Медиалиги вылетели из FONBET Кубка России. Напомним, в Кубке России в 2026-м году участвовало три представителя WINLINE Медиалиги: 2Drots, ФК «10» и СКА.

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