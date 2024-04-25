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Муж Поплавской вышел на связь из больницы после нападения в Москве

Муж Поплавской вышел на связь из больницы после нападения в Москве

Муж актрисы Яны Поплавской, шоумен Евгений Яковлев вышел на связь с фанатами из больничной палаты. После ДТП в Москве и последовавшего за этим нападения он решил рассказать о самочувствии и поблагодарить всех за поддержку.

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Комментарии
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АР
Анна Романова
Где только эта Поплавская не светится
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15 час.

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