Муж Поплавской вышел на связь из больницы после нападения в Москве

Муж актрисы Яны Поплавской, шоумен Евгений Яковлев вышел на связь с фанатами из больничной палаты. После ДТП в Москве и последовавшего за этим нападения он решил рассказать о самочувствии и поблагодарить всех за поддержку.
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