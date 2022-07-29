Военное обозрение

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Глава оператора латвийской ГТС признал продолжающуюся закупку Латвией российского газа

Глава оператора латвийской ГТС признал продолжающуюся закупку Латвией российского газа

В Латвии подтвердили информацию о том, что страна продолжает осуществлять закупку российского газа. Причём подтвердилась эта информация на фоне заявлений официальной Риги о том, что Латвия якобы отказывается от закупки российских энергоносителей.

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