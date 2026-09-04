Более трети молодых специалистов выбирают работодателей по отзывам и HR-бренду

Более трети молодых специалистов в России в возрасте от 18 до 24 лет рассматривают хорошие отзывы о компании как главный признак сильного HR-бренда при выборе работодателя.
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