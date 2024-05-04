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Евгений Плющенко: «Планируем открыть школы футбола и большого тенниса, построить в Москве еще одну ледовую арену. У нас большие планы, и они реализуются»

 – Если не секрет, какие у вас планы на будущее? – У нас большие планы. Уже сейчас мы развиваем четыре вида фигурного катания, а еще будем развивать синхронное катание.

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