С разным итогом завершили тур Второй лиги чемпионата России по футболу представители полуострова«Рубин Ялта» гостил в Нальчике, где противостоял местному «Спартаку», а «Севастополь» играл дома против лидера турнирной таблицы — клуба «Форте» из Таганрога»Подробности поединков — далее@crimea24_sportЧитать подробнее+видео>>> .