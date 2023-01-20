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В Оренбургской области полицейские приняли участие во Всероссийской акции профилактической направленности «Студенческий десант»

В Оренбургской области полицейские приняли участие во Всероссийской акции профилактической направленности «Студенческий десант»

Накануне Дня российского студенчества сотрудники ОМВД России по Переволоцкому району предоставили ученикам СОШ № 1 Переволоцкого уникальную возможность на практике познакомиться с работой сотрудников полиции.

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