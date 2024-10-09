В двух районах Петербурга с 10 октября введут ограничения дорожного движения

Речь идёт о Красносельском и Красногвардейском В Петербурге вводятся ограничения движения транспорта для проведения дорожных работ, сообщили сегодня в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.
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