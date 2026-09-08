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Элла Лэнгли (Ella Langley) с ума сходит от того, что песня "Choosin‘ Texas" 21-ю неделю находится на вершине Billboard Hot 100

Элла Лэнгли (Ella Langley) с ума сходит от того, что песня "Choosin‘ Texas" 21-ю неделю находится на вершине Billboard Hot 100

Для Эллы Лэнгли (Ella Langley) наступила еще одна историческая неделя, связанная с песней «Choosin’ Texas».

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