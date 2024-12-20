Аналитик Шрайвер указал на слабость НАТО после удара ВСУ по Ростовской области

Соединенные Штаты и страны НАТО не перестают демонстрировать свою слабость в конфликте на Украине. Об этом написал американский военный эксперт Уилл Шрайвер в соцсети Х, комментируя удар ВСУ дальнобойными ракетами ATACMS по Ростовской области.