Продолжается третий этап учения нестратегических ядерных сил .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Тульские десантники штурмом овладели очередным опорным пунктом ВСУ у н.п. Переездное в ДНР и взяли в плен трех боевиков
- Оператор БпЛА группировки войск «Восток» поразил пулеметный расчет ВСУ, обеспечив продвижение штурмового подразделения на Южно-Донецком направлении СВО
- Делегация Минобороны России посетила Посольство Социалистической Республики Вьетнам
Свежие комментарии