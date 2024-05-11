Спецназ поддерживает наступление Армии России у Часов Яра (ВИДЕО)

Бойцы спецназа поддерживают наступление российских войск у Часов Яра (ДНР). Военнослужащие 58-го отдельного батальона спецназначения сбрасывают боеприпасы с дронов на головы украинских боевиков, а также уничтожают бронетехнику точными выстрелами ПТУР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии