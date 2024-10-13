Военкор Сладков о боях на Курщине: «Не ждали, что радость превратится в трагедию»

МОСКВА, 13 октября, ФедералПресс. Российский военкор Александр Сладков рассказал, в каком случае освобожденные на Украине населенные пункты можно считать «нашими», и признал, что укронацисты в ближайшее время покинут Курскую область.
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