Неделя моды в Париже: Эвер Андерсон, Пэрис Джексон и Алекса Чанг на показе Chloe

В рамках Недели моды в Париже прошёл показ новой коллекции Chloe. Шоу посетили: 17-летняя Эвер Андерсон, дочь Миллы Йовович, Пэрис Джексон, звезда сериалов "Пингвин" и "Как я встретил вашу маму" Кристин Милиоти.
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