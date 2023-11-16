День энергосбережения.

11 ноября в нашем учреждении прошли мероприятия в рамках республиканской информационно-образовательной акции ´Беларусь - энергоэффективная страна´ под девизом ´Включай энергоэффективность!´, приуроченная к международному Дню энергосбережения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии