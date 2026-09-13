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МОСИНФОРМ

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Горожане могут рассказать историю своего героя на портале «Молодежь Москвы»

Горожане могут рассказать историю своего героя на портале «Молодежь Москвы»

На портале «Молодежь Москвы» до конца года принимают рассказы о людях, которых авторы считают своими героями.

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