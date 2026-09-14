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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Загитова ответила на вопрос, чего ей не хватает в жизни: «Семьи своей, личной. Думаю, это придет со временем. Просто сейчас не время»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова призналась, что хотела бы создать семью.  – Вы сказали, что во время активной профессиональной карьеры вам не хватало некой социализации.

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