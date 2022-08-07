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Замглавы ВГА Каховского района Виталий Гур скончался в реанимации после покушения

Замглавы ВГА Каховского района Виталий Гур скончался в реанимации после покушения

pxhere.com Замглавы администрации Новой Каховки Виталий Гур скончался в реанимации после покушения. Об этом сообщил глава администрации Новокаховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.

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